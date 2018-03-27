В Бишкеке еще несколько дорог закрыли для проезда из-за ремонта

С 26 марта в связи с ремонтом несколько улиц Бишкека закрыли для движения автотранспорта. Об этом со ссылкой на Управление капитального строительства сообщила пресс-служба мэрии.



По ее данным, перекрыты улицы Ахунбаева (от 25-й улицы до Копуро-Базар) и Орозбекова (от Фере до Можайской).

Ремонт дорог планируется завершить до конца апреля.

Мэрия просит автолюбителей выбирать альтернативные маршруты движения.

Полный список закрытых на ремонт дорог можно скачать по ссылке.

Напомним, сегодня в связи с футбольным матчем Кыргызстан — Индия проезд закроют на улицах Т.Молдо и Фрунзе.