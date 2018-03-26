Умер основатель одной из крупнейших финансовых пирамид МММ Сергей Мавроди

Предприниматель Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника бизнесмена Александра Власова.

Предприниматель скончался в московской клинике. «У него были хронические заболевания», — пояснил помощник бизнесмена.

Сергей Мавроди родился в 1955 году в Москве. Известен как основатель акционерного общества МММ — крупной финансовой пирамиды.

В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007-м. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей (около $2 миллионов).

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012-го против Сергея Мавроди вновь возбудили уголовное дело.