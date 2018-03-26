Всего три сома в день могут изменить жизнь ребенка

Считается, что ребенок из бедной семьи недоедает из-за недостатка денег. Однако даже при существующих расходах на еду эти дети могут получать сбалансированное питание.

Бедность является одной из самых острых проблем Кыргызстана.

Бедными семьями считаются те, чей месячный доход не превышает 2 тысячи 600 сомов на человека. В Кыргызстане к этой категории относится каждая четвертая семья.

По данным Национального статистического комитета, в стране 167 тысяч детей младше пяти лет не получают полноценного питания и из-за этого отстают в росте и весе. В питании большинства детей преобладают углеводы, при этом они не получают трети необходимых белков и жиров.

Наталья Павловна (имя изменено) — пенсионер, на чьем попечении находится дочь — инвалид второй группы — и двое внуков. Она жалуется, что не может позволить себе накормить детей как следует.

"Мы вчетвером живем на 10 тысяч сомов в месяц. Спасибо добрым людям, которые помогают приобретать дорогостоящее лекарство для внука с инвалидностью, помогают продуктами. Без посторонней помощи нам просто не выжить", — рассказала она.

Привычная еда на столе — макароны, картошка и хлеб. И на это уходит около 6 тысяч сомов в месяц — в среднем 1,5 тысячи сомов на человека. Наталья Павловна

Согласно утвержденным правительством нормативам, каждый кыргызстанец ежемесячно должен употреблять продукты питания девяти наименований.

В утвержденный норматив для взрослого человека входят: хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 кг , картофель — 8,2 кг , овощи — 9 кг , фрукты и ягоды — 10 кг . А также сахар — 2 кг , молоко — 17 литров и литр растительного масла.

При этом, по данным ВОЗ, в стране употребляют недостаточно фруктов для поддержания оптимального состояния здоровья и профилактики заболеваний — около 200 граммов в день при рекомендованной норме в 400 граммов .

Эксперты отмечают: если ребенок в возрасте до 5 лет не получит нужного количества необходимой пищи и содержащихся в ней полезных веществ, это повлияет на его дальнейшее развитие.

Вероятно, он будет отставать в учебе, не поступит в хороший вуз и не сможет найти высокооплачиваемую работу. Он будет вынужден искать случайный заработок, не сможет заработать достаточно денег, чтобы прокормить себя и своих детей. И цикл повторится...

Следует отметить, что, по мнению международных организаций, Кыргызстан сделал определенные шаги для сокращения скрытого голода. Но, по словам главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юкиэ Мокуо, в Кыргызстане все еще встречаются последствия и проявления скрытого голода — анемия, низкорослость, йододефицит и другие.

«Почти каждый четвертый ребенок в возрасте до 5 лет страдает анемией. Во всем мире инвестиции в питание наиболее важны для развития страны. Недостаточное питание является причиной высокой заболеваемости и смертности, возникновения хронических заболеваний во взрослой жизни. А это ведет к высоким финансовым потерям. Общая сумма убытков составляет $32 миллиона в год. Большую часть таких убытков можно предотвратить, если инвестировать в программы сокращения неполноценного питания», — сказала она.

На питание ребенка, по данным Нацстаткома, бедные семьи тратят около 1 тысячи 800 сомов в месяц, или 60 сомов в день. Но при этом дети не получают достаточного количества полезных веществ. Ощутимее стала нехватка белков и жиров — практически в два раза меньше рекомендуемой нормы.

Согласно анализу, основанному на нормативах ВОЗ и данных Нацстаткома, увеличив затраты всего лишь на 3 сома и пересмотрев набор продуктов, семьи получат возможность выйти из круга бедности.

На 1 тысячу 890 сомов в месяц можно оптимально кормить ребенка в возрасте от 1 до 5 лет.

Одним из примеров, как можно за те же средства получить больше пользы, может стать блюдо простое блюдо дымляма: мясо, картофель, морковь, лук.

Кстати, подобный способ «накормить» нацию использовали в Германии после Первой мировой войны. А рецепт графа Румфорда приведен даже в «Капитале» Карла Маркса. Правда, в качестве примера «жадности» капиталистов: «Пять фунтов ячменя, пять фунтов кукурузы, на 3 пенса селедок, на 1 пенс соли, на 1 пенс уксуса, на 2 пенса перцу и зелени, итого на сумму 20,75 пенса получается суп на 64 человека».

На самом деле таким образом он, будучи министром полиции в Баварии, решил кормить бродяг, предварительно убрав их с улиц и заставив трудиться на благо государства. Похлебка Румфорда стала основой для питания солдат практически всех армий вплоть до середины XX века.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения рекомендует включать в рацион продукты растительного происхождения. Они содержат множество биологически активных составляющих, микро- и макроэлементов и позволяют при меньших тратах увеличить, к примеру, поступление белков. При этом, отметили в ВОЗ, совсем отказываться от хлеба, зерновых продуктов, картофеля и риса не стоит.

Материал подготовлен в рамках хакатона по дата-журналистике #hackpoverty.