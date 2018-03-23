Один задержанный во время спецоперации на «Дордое» отпущен под домашний арест

Одного из задержанных при спецоперации на «Дордое» отпустили под домашний арест. Об этом ИА «24.kg» сообщили в концелярии Свердловского районного суда.

По их данным, остальные четверо находятся в СИЗО ГКНБ. Они арестованы на 15 суток, но срок может быть продлен в ходе следствия.

Отметим, двое из пяти задержанных во время спецоперации руководителей частных компаний — сыновья адвоката Азизбека Турдалиева. Он защищает депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева и представляет интересы пострадавшей стороны в деле экс-сотрудника прокуратуры Оша Канжара Кыдыралиева.

По данным ГКНБ, спецоперацию по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм провели в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода и хищения более 217 миллионов сомов бюджетных средств.