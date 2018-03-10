Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката

Двое из пяти руководителей частных компаний, задержанных во время спецоперации на рынке «Дордой», сыновья адвоката Азизбека Турдалиева. Он защищает депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева и представляет интересы пострадавшей стороны в деле экс-сотрудника прокуратуры Оша Канжара Кыдыралиева.

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Как сообщил ИА «24.kg» АзизбекТурдалиев — отец двух подозреваемых в мошенничестве предпринимателей, его сыновья помещены в СИЗО ГКНБ на 15 суток. Он сам оказывает им юридическую поддержку и уверен, что непричастность сыновей к инкриминируемым преступлениям (мошенничество) сможет доказать.

Ранее сотрудники ГКНБ провели спецоперацию на рынке «Дордой», задержав бизнесменов и налоговиков. Пятеро фискалов решением суда арестованы на время следствия. Расследование продолжается.

По данным ГКНБ, проведена спецоперация по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств на сумму более 217 миллионов сомов.