Будет ли выставлен на торги коттедж Чолпон Джакуповой, определит Верховный суд

Адвокат экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой Тимур Султанов обжалует в Верховном суде решение второй инстанции о выставлении на торги коттеджа, принадлежащего ей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правовой клинике «Адилет».

Ранее Бишкекский горсуд оставил в силе постановление Октябрьского райсуда.

Чолпон Джакупова отметила, что решение коллегия горсуда приняла за 15 минут. «В принципе, меня это не удивило. Мы же все знаем, как у нас суды проходят», — сказала она.

Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу тогда еще президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.

Представитель интересов истца Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков позже отказался от притязаний на квартиру журналиста Нарына Айыпа. В суде установлено, что Нарыну Айыпу принадлежит лишь треть от общей жилой площади квартиры.



