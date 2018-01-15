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Общество

Имущество Чолпон Джакуповой и Нарына Айыпа могут выставить на торги

Представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков обратился в суд, требуя выставить на торги коттедж на Иссык-Куле, принадлежащий директору правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, и треть квартиры, которая является собственностью учредителя ОФ «ПроМедиа» (сайт zanoza.kg) Нарынбека Идинова. Об этом говорится в заявлениях в суд, копии которых прислали ответчикам.

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Заседание суда еще не назначено. Заявление в суд подано на прошлой неделе. Представитель бывшего президента добавил, что не работает в Генеральной прокуратуре и является представителем по доверенности.

Нарын Айып недоумевает: если суд примет решение в пользу заявителя, как он продаст треть квартиры? «Естественно, мы будем обжаловать. Тем более мы сейчас не выплачиваем всю необходимую сумму, нам же суд запретил платить в рассрочку. Пока идет сбор средств», — сказал ИА «24.kg» Нарын Айып.

Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.
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