12:17
USD 68.27
EUR 84.11
RUB 1.19
Общество

За справкой о несудимости в МВД обращаются до 1,5 тысячи человек в день

В сутки в МВД поступает от 900 до 1,5 тысячи заявок о получении справок о несудимости. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве прокомментировали сообщения читателей о том, что очереди за справками не уменьшаются. Это связано с большой востребованностью данных о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызстана.

«Количество поступающих заявлений увеличивается из-за возможности подачи через портал электронных услуг и платежные терминалы, установленные по всему Бишкеку. Около 90 процентов ежедневных заявок (примерно от 800 до 1,350 тысячи) приходится именно на столицу. Информация относительно требований от граждан сотрудниками ГУИТ МВД КР дополнительной оплаты за срочность не нашла своего подтверждения», — прокомментировали в пресс-службе.

МВД напоминает, что если сотрудники ГУИТ требуют дополнительную плату, то можно обратиться с жалобой к руководству организации по телефонам: (0312): 266418, 660581, 266323.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Число заявок на получение справок о несудимости возросло в два раза
«Агент 024»: Горожане возмущены «скрытной» работой сотрудников ГУОБДД
МВД назвало видео с избиением переселенцев из Таджикистана провокацией
На разработку АИС «Розыск» МВД потратит 2,5 миллиона сомов
«Агент 024»: В 12-м микрорайоне Бишкека размывает фундамент многоэтажного дома
«Агент 024»: Бишкекчане вновь жалуются на ремонт дорог
После жалобы «агента 024» в Бишкеке демонтировали киоски на остановке
В Бишкеке выяснили, кто выкопал траншею на улице Куренкеева
Вот он, розовый слоненок. Появился в ЮАР
Самые коррупционные ведомства, которым не доверяет население, назвал Нацстатком
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
Бизнес
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до&nbsp;140! O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!