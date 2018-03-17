За справкой о несудимости в МВД обращаются до 1,5 тысячи человек в день

В сутки в МВД поступает от 900 до 1,5 тысячи заявок о получении справок о несудимости. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве прокомментировали сообщения читателей о том, что очереди за справками не уменьшаются. Это связано с большой востребованностью данных о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызстана.

«Количество поступающих заявлений увеличивается из-за возможности подачи через портал электронных услуг и платежные терминалы, установленные по всему Бишкеку. Около 90 процентов ежедневных заявок (примерно от 800 до 1,350 тысячи) приходится именно на столицу. Информация относительно требований от граждан сотрудниками ГУИТ МВД КР дополнительной оплаты за срочность не нашла своего подтверждения», — прокомментировали в пресс-службе.

МВД напоминает, что если сотрудники ГУИТ требуют дополнительную плату, то можно обратиться с жалобой к руководству организации по телефонам: (0312): 266418, 660581, 266323.

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