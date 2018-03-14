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Агент 024

Очереди за справками о несудимости. В МВД требуют оплату сверх установленной

В МВД очереди за справками о несудимости так и не уменьшились. Кроме того, граждан заставляют дополнительно платить за документ. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

Напомним, в начале февраля читатели пожаловались, что за получением справки о несудимости огромная очередь. Люди подают заявку через терминал. Проблема была в том, что документ выдавали только в течение одного часа.

В МВД объяснили очереди большим наплывом желающих получить документ. После того как гражданам предоставили возможность платить за справку через терминал, число желающих ее получить возросло вдвое. В МВД пообещали увеличить время выдачи справок.

«За месяц ничего не изменилось. В МВД огромные очереди за справкой о несудимости. Кроме того, на месте сотрудники требуют уплатить еще 250 сомов сверх того, что платишь через терминал. Куда эти деньги поступают, никто не знает», — заявили читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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