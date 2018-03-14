Очереди за справками о несудимости. В МВД требуют оплату сверх установленной

В МВД очереди за справками о несудимости так и не уменьшились. Кроме того, граждан заставляют дополнительно платить за документ. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.
Напомним, в начале февраля читатели пожаловались, что за получением справки о несудимости огромная очередь. Люди подают заявку через терминал. Проблема была в том, что документ выдавали только в течение одного часа.
В МВД объяснили очереди большим наплывом желающих получить документ. После того как гражданам предоставили возможность платить за справку через терминал, число желающих ее получить возросло вдвое. В МВД пообещали увеличить время выдачи справок.
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