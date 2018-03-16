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Общество

Трассу Бишкек — Ош открыли для проезда. Машины пропускают группами

Автотрассу Бишкек — Ош расчистили от снега и открыли для движения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Минтранса.

По ее данным, в настоящий момент машины пропускают группами, чтобы не создавать пробки.

«Трасса открыта для проезда в обе стороны. Сотрудники Минтранса, ГУОБДД и МЧС проводят с водителями разъяснительную работу», — сообщили в Минтрансе.

Напомним, 13 марта на 246-м километре сошла лавина объемом 2,5 миллиона кубометров, на трассе оказалось 144 тысячи кубометров снега. Дорогу закрыли на три дня для расчистки.

На посту «Сосновка» скопилось 150 грузовых и 46 легковых автомашин, на посту «Арал» — 59 легковых и 24 большегруза, в Таласском районе в селе Талды-Булак — 5 грузовых и 10 легковых автомобилей.
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