На постах, расположенных по трассе Бишкек — Ош, скопилось 280 машин, сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, к 14.20 на посту «Сосновка» выстроилось 100 большегрузных автомашин, на посту «Арал» — 50 легковых и 40 большегрузных, на перевале «Отмок» — 60 большегрузных и 30 легковых автомашин.

Автомашины, направляющиеся в Таласскую область, пропускают.

Напомним, накануне на 246-м километре автодороги сошла снежная лавина объемом 2,5 миллиона кубов, из них на дорогу сошло 144 тысячи кубов.

На постах «Сосновка» и «Арал» установлены пункты обогрева и питания для тех, кто простаивает. На месте находятся бригады скорой помощи.

МЧС просит водителей не планировать проезд по автодороге Бишкек — Ош до полного завершения расчистки от снежной массы.