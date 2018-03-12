Умер народный артист СССР Олег Табаков

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Народный арстист СССР Олег Табаков скончался сегодня в Москве, в больнице. Ему было 82 года.

Информацию о кончине Олега Табакова подтвердила пресс-служба МХТ имени Чехова.

Последние несколько месяцев Олег Табаков тяжело болел, находился в реанимации.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в семье врачей. Он окончил Школу-студию МХАТ и свою первую роль в кино «Тугой узел» режиссера Михаила Швейцера сыграл, учась на третьем курсе. Затем вместе с Олегом Ефремовым он вошел в Студию молодых актеров, из которой затем вырос театр «Современник». Табаков был самым молодым из шести основателей этого театра.