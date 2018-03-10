Кыргызстанки в багдадской тюрьме. МИД направил ноты

Министерство иностранных дел КР начало работу в отношении трех кыргызстанок с детьми, которые содержатся в багдадской тюрьме (Ирак).

По данным внешнеполитического ведомства, Посольство КР в Кувейте провело встречу с консулом Посольства Ирака в Кувейте.

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«Кыргызская сторона вручила ноту и обратилась с просьбой оказать максимальное содействие в предоставлении полной информации относительно трех предположительно граждан КР, содержащихся в тюремном учреждении Багдада совместно с десятью несовершеннолетними детьми, а также процедуры предоставления адвокатских услуг иностранным гражданам для защиты их прав во время судебных разбирательств», — говорится в сообщении.

В настоящее время МИД КР также ожидает ответа от иракской стороны на ранее направленный запрос в отношении граждан Кыргызстана, задержанных и отбывающих наказание на территории Ирака.

Кроме того, дипломатическое представительство КР в Кувейте направило ноту в адрес Региональной миссии Международного комитета Красного Креста в странах Совета сотрудничества арабских государств Залива, штаб-квартира которой находится в городе Эль-Кувейте.

Сообщение о кыргызстанках, ожидающих судебного решения в багдадской тюрьме, появилось в российских СМИ. В МИД КР ранее заявляли, что к ним никто за помощью не обращался.