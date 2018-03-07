Кыргызстанки в багдадской тюрьме. В МИД за помощью никто не обращался

В пресс-службе МИД КР прокомментировали ИА «24.kg» информацию о задержанных трех кыргызстанках с малолетними детьми в Ираке.

«В Посольство КР в Кувейте и в Департамент консульской службы МИД КР не поступали официальные уведомления от иракской стороны о задержании, заключении под стражу и проведении суда в отношении граждан КР», — сообщили в ведомстве.

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«Кроме того, в посольство и ДКС не поступали обращения от кыргызстанцев, пребывающих в Ираке, либо от их близких родственников с просьбой оказать содействие в защите прав и законных интересов», — добавили в МИД.

Посольство КР в Кувейте, в чей консульский округ входит Ирак, постоянно работает с соотечественниками, пребывающими на территории Ирака.

Ранее сообщалось, что три гражданки Кыргызстана с десятью малолетними детьми в женской тюрьме ждут приговора багдадского суда по обвинению в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака.