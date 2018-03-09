Афиша на выходные: 10-11 марта

Театр

10-11 марта. Комедия «День космонавтики, или Любовь похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

10 марта. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

11 марта. Спектакль «Монологи вагины»

Спектакль — плод разговоров Ив Энцлер с самыми разными женщинами. Беседы, начинавшиеся с игровых вопросов заканчивались пронзительными откровениями и удивительными открытиями, из которых и выросла эта легендарная книга.

Чуй 110, 19.00.

11 марта. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

9-10 марта. Шоу иллюзионистов

Лучшие мировые звезды-иллюзионисты с выступлениями в Бишкеке. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 19.00.

10-11 марта. Гастроли Московского цирка Никулина

Бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

Кыргызский государственный цирк.

11 марта. Концерт Джосс Стоун (Англия)

Джосс Стоун выступит вместе со своим гитаристом, исполнив песни из ее 12-летней карьеры, а также классические каверы и новинки. Джосс Стоун — одна из самых популярных современных британских певиц. Она записывалась и выступала с такими звездами, как Стиви Уандер, Джеймс Браун и Мик Джаггер.

«Асанбай-центр», 20.00.

11 марта. Японско-кыргызский концерт дружбы

Японские артисты и кыргызский ансамбль «Камбаркан» сыграют мелодии на кыргызском комузе и японских национальных инструментах.

Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова, 18.00.

Выставки, ярмарки

31 марта — 1 апреля. Выставка минералов и изделий из камня

Выставка приурочена к Дню геолога, который празднуют 1 апреля.

Выставочный зал фирмы «Опал», 11.00-15.00.

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Выставка посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 10.00-17.00.

4-18 марта. Выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент)

В проектах представлены традиционные узбекские абровые ткани, изготовленные в городе Маргилане, по традиционным технологиям. В традиционные рисунки включены символы современной массовой культуры, логотипы, знаки. Подробнее

«Асанбай-центр», 12.00-24.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

10 марта. Второе занятие по кундалини-йоге «Посейте свое процветание»

На занятии узнаете очень мощные и действенные практики, которые помогут сфокусироваться на своей истинной сущности.

АУЦА, 10.00.

10 марта. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет заслуженный деятель культуры КР Юлдаш Нурматов. Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Материал входит в стоимость.

«Галерея М», 12.00, 15.00.

10 марта. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы познакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы посмотреть, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

11 марта. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

11 марта. Книжная ярмарка

Книжные ярмарки — это уникальная возможность не только купить хорошие книги в отличном состоянии по выгодным ценам, но и продать те, что уже более не представляют для вас интереса. На каждой ярмарке свыше 10 тысяч наименований книг на любой вкус. Цены на книги в этот день от 10 до 700 сомов.

Магазин «Book’ингем», 9.00-21.00.

11 марта. Приготовление тонны бешбармака

Впервые в истории Кыргызстана будет проведена официальная попытка установить мировой рекорд по приготовлению самой большой порции бешбармака. Также 50 поваров сделают самый длинный в мире чучук — 100 метров уважаемого кыргызского деликатеса.

ТЦ «Аю Гранд Комфорт», 10.00-17.00.

11 марта. Бесплатные курсы для женщин

Конгресс женщин Кыргызстана приглашает на бесплатные курсы по следующим направлениям: бизнес-планирование, госрегулирование бизнеса, ораторское мастерство и основы компьютерной грамотности. Регистрация по телефону 0559023044.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени К.Баялинова, 9.00.

Кино

11 марта. Показ фильма «Cмерть Сталина» (2017)

СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. 5 марта Генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть.

ololohaus, 19.30.

Для детей

10 марта. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Декупаж на тарелке», «Запеченные куриные палочки с пюре», «Рисование акварелью», «Пластилинография». В стоимость включены материалы.

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

10 марта. Детский спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории — лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой. Красочные декорации, яркие костюмы, остроумные диалоги — все это не оставит равнодушным даже самого прихотливого юного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11 марта. Балет для детей «Доктор Айболит»

На живописном берегу моря стоит домик доктора Айболита. Печальное известие пришло из тропиков. Там тяжело заболели обезьяны. Нужно ехать! Кошка, ласточка, собака Авва, обезьяна Чичи, Танечка и Ванечка отправляются вместе с доктором спасать больных животных.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

11 марта. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11 марта. Спектакли «Несносный слоненок» и «Тайбас»

«Несносный слоненок» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно. По мотивам сказки Р.Киплинга о любопытном слоненке.

Мир лебедей изумителен. И спектакль «Ак куунун бактысы» призывает детей и их родителей беречь и ценить их.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.