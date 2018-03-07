Самого искусного мага выберут в Кыргызстане

Иллюзионисты и фокусники из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья проведут чемпионат и покажут шоу для бишкекчан. Удивлять кыргызстанцев будут фокусники из Китая, России, США, Южной Кореи, Малайзии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Артисты намерены выявить самого удивительного и талантливого мага.

«Концерты иллюзионистов очень интересны, мы привезли лучшие номера в Кыргызстан», - сказал российский фокусник Валерий Бастраков.

Фото ИА «24.kg». Фокус от Бастракова, 2018 год

По его словам, артистов в Бишкеке встретили очень дружелюбно.

Фото ИА «24.kg». Африканский иллюзионист Эндрью Литоро, 2018 год

Африканский иллюзионист Эндрью Литоро добавил: «Я впервые уехал так далеко от родины. Мне очень понравились местные жители. Они улыбались мне. Я надеюсь, что это не последняя моя поездка в Кыргызстан».

Фокусники устроили небольшой перформанс прямо на пресс-конференции.

Состязание магов пройдет в Большом зале Филармонии 9-10 марта.