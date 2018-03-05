В Бишкеке проходит выставка произведений современного искусства из текстиля

В Бишкеке накануне открылась выставка произведений современного искусства из текстиля ташкентской художницы Диляры Каиповой.

Представлены традиционные узбекские абровые ткани, изготовленные в городе Маргилане по традиционным технологиям. В традиционные рисунки включены символы современной массовой культуры, логотипы, знаки.

Основная цель проекта — попытка совместить несовместимые элементы: четкие формы логотипа с ярко выраженным графическим и смысловым контекстом с расплывающимися иносказательными элементами национальных абровых тканей.

Абровые ткани — ткани с рисунком, полученным путем окрашивания или печатания нитей основы в один или несколько цветов перед процессом ткачества.

Диляра Каипова родилась в Ташкенте в 1967 году. В 1990-м закончила республиканское художественное училище имени П.Бенькова, отделение художественного оформления. В 1998-2012 годах работала художником-декоратором в Узбекском государственном театре музыкальной драмы имени Мукими. Была и мастером по изготовлению кукол. Занималась станковой графикой. В последние годы осуществляет текстильные проекты на основе традиций узбекского декоративно-прикладного искусства.

Выставка вызвала огромный интерес у кыргызстанцев. В день открытия посетители стояли в очереди, чтобы сделать селфи на фоне необычных произведений искусства.

Экспозиция продлится до 18 марта в «Асанбай-центре».