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Общество

Звезда футбола из Африки: Кыргызстан напомнил мне Гану

Эммануэль Карлос Осей родом из Ганы. Футбольную карьеру начал в 2008 году, в 16 лет. Амплуа: нападающий. У себя на родине выступал за команды Royals, WA All Stars, Liberty, Asokwa Deportivo, Ashanti Gold SC и Asante Kotoko SC. В 2015-м стал чемпионом страны.

Недавно Осей усилил бишкекский «Дордой». «Спасибо Всевышнему за этот шанс! Руководство, главный тренер, менеджмент и партнеры по команде тепло приняли меня. Очень приятно находиться в такой прекрасной стране, как Кыргызстан. Хочу своей игрой оправдать ожидания болельщиков и достичь с «Дордоем» новых высот», - сказал Осей и быстро начал приносить своему новому коллективу победы.

- С какими проблемами столкнулись, приехав в Кыргызстан?

- С первой столкнулся уже в аэропорту. На мой взгляд, его сотрудники плохо владеют английским языком.

- Что напоминает здесь о родине?

- Дружелюбные взаимоотношения и шутки с партнерами по команде напоминают мне атмосферу, которая была в моем клубе в Гане.

Некоторые здания в Бишкеке похожи на наши. Можно ежедневно увидеть множество людей, которые спешат по своим делам. Посещая здесь церковь, также вспоминаю о доме. Ну и самое главное сходство Кыргызстана и Ганы – свобода передвижения.

- Что вас удивляет здесь?

- Не удивляюсь ничему. В путешествиях не знаешь, что может случиться. Многие вещи отличаются от того, к чему привык в своей родной стране.

- Что бы вы поменяли в Кыргызстане?

- Попытался бы отучить местных водителей-курильщиков бросать дымящиеся окурки. Это может стать причиной большого пожара.

- Чего вам здесь не хватает?

- Очень скучаю по своей семье, супруге и детям. Скучаю по друзьям - в частности, Маршалу - и ганской еде.

FC Dordoi
Фото FC Dordoi. Осей в игре за «Дордой»

- Что вам нравится в национальной кухне, а что боитесь даже пробовать?

- Мне понравились все местные блюда, которые пробовал. Очень нравится местное мясо. А вот яичницу тут готовят совсем не так, как в Гане.

Любимого блюда здесь нет. Уверен, каждый местный повар готовит очень вкусно.

@emmanueloseicarlos
Фото @emmanueloseicarlos. Нападающий футбольного клуба «Дордой» Эммануэль Карлос Осей

- Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

- Некоторые кыргызы расисты. Например, когда мне нужно было совершить денежный перевод своей семье, в одном из банков был очень смущен обслуживанием. Чувствовал, что меня там оценивали по цвету моей кожи. С работниками ряда других банков такой проблемы не было.

Многие кыргызы очень дружелюбны. Это качество местного народа нравится в Кыргызстане больше всего.
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