Звезда футбола из Африки: Кыргызстан напомнил мне Гану

Эммануэль Карлос Осей родом из Ганы. Футбольную карьеру начал в 2008 году, в 16 лет. Амплуа: нападающий. У себя на родине выступал за команды Royals, WA All Stars, Liberty, Asokwa Deportivo, Ashanti Gold SC и Asante Kotoko SC. В 2015-м стал чемпионом страны.
Недавно Осей усилил бишкекский «Дордой». «Спасибо Всевышнему за этот шанс! Руководство, главный тренер, менеджмент и партнеры по команде тепло приняли меня. Очень приятно находиться в такой прекрасной стране, как Кыргызстан. Хочу своей игрой оправдать ожидания болельщиков и достичь с «Дордоем» новых высот», - сказал Осей и быстро начал приносить своему новому коллективу победы.
- С какими проблемами столкнулись, приехав в Кыргызстан?
- С первой столкнулся уже в аэропорту. На мой взгляд, его сотрудники плохо владеют английским языком.
- Что напоминает здесь о родине?
- Дружелюбные взаимоотношения и шутки с партнерами по команде напоминают мне атмосферу, которая была в моем клубе в Гане.
Некоторые здания в Бишкеке похожи на наши. Можно ежедневно увидеть множество людей, которые спешат по своим делам. Посещая здесь церковь, также вспоминаю о доме. Ну и самое главное сходство Кыргызстана и Ганы – свобода передвижения.
- Что вас удивляет здесь?
- Не удивляюсь ничему. В путешествиях не знаешь, что может случиться. Многие вещи отличаются от того, к чему привык в своей родной стране.
- Что бы вы поменяли в Кыргызстане?
- Попытался бы отучить местных водителей-курильщиков бросать дымящиеся окурки. Это может стать причиной большого пожара.
- Чего вам здесь не хватает?
- Очень скучаю по своей семье, супруге и детям. Скучаю по друзьям - в частности, Маршалу - и ганской еде.
- Что вам нравится в национальной кухне, а что боитесь даже пробовать?
- Мне понравились все местные блюда, которые пробовал. Очень нравится местное мясо. А вот яичницу тут готовят совсем не так, как в Гане.
Любимого блюда здесь нет. Уверен, каждый местный повар готовит очень вкусно.
- Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?
- Некоторые кыргызы расисты. Например, когда мне нужно было совершить денежный перевод своей семье, в одном из банков был очень смущен обслуживанием. Чувствовал, что меня там оценивали по цвету моей кожи. С работниками ряда других банков такой проблемы не было.
Многие кыргызы очень дружелюбны. Это качество местного народа нравится в Кыргызстане больше всего.