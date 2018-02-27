«Дордой» выиграл турнир на кубок «Ала-Тоо» по футболу

Клуб «Дордой» выиграл традиционный международный турнир на кубок «Ала-Тоо» по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли 22-26 февраля в Канте. Участвовали девять команд из КР и три из Казахстана. На предварительном этапе их разделили на четыре группы. В группе A первое место заняла «Абдыш-Ата» (Кант), в группе B — «Алга», в группе C — «Дордой» (обе из Бишкека), в группе D — «Нефтчи» (Кочкор-Ата).

«В утешительном финале играли «Нефтчи» и «Алга». В основное время матча они голов не забили, и судьба бронзовых наград решилась в серии пенальти. Точнее оказались кочкор-атинские футболисты», — сообщили в ФФ КР.

«Финал, в котором встретились «Абдыш-Ата» и «Дордой», выдался напряженным. Заключительный отрезок второго тайма «Дордой» доигрывал вдесятером: красную карточку заработал капитан команды Курсан Шератов. На 80-й минуте Эммануэль Осей забил гол и принес «Дордою» победу — 1:0», — отметили в федерации.