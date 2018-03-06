Фальшивые ветераны. Сколько миллионов потеряла госказна за восемь лет?

В декабре 2017 года выяснилось, что 160 человек незаконно причислили себя к ветеранам боевых действий, в том числе в Афганистане, и получают льготы. Межведомственная комиссия установила, что среди них есть те, кто вообще не воевал.

В списках значатся и бывшие высокопоставленные военные – экс-зампредседателя Государственной пограничной службы генерал-майор Рысбек Мирзаматов, а также бывший начальник главного штаба Министерства обороны генерал-майор Нурдин Чомоев.

решило узнать у члена межведомственной рабочей группы генерал-полковника Абдыгула Чотбаева подробности этого резонансного дела.

— Абдыгул Абдырашитович, кто инициировал проверку незаконного получения надбавок ветеранам боевых действий?

— Этот вопрос давно назрел. Ветераны-афганцы обратились к депутату парламента Кенжебеку Бокоеву, а он поднял этот вопрос в ЖК. После этого Сооронбай Жээнбеков, который был на тот момент премьер-министром, поручил госорганам, в числе которых Госкомитет по делам обороны, Минфин, ГКНБ, МВД, ГСБЭП, создать межведомственную рабочую группы и других при ГКДО.

— Выявлялись ли ранее случаи, когда люди незаконно причисляли себя к воинам-афганцам?

— Да, такие случаи были, но я с ними не сталкивался. Ветераны-афганцы еще в советское время говорили, что есть среди нас те, кто незаконно зачислил себя в наши ряды.

— Назовите точное число человек, незаконно получающих льготы

— После проверки комиссии, созданной приказом председателя, ГКДО выявила 160 человек, незаконно получающих льготы. Все материалы переданы в Военную прокуратуру.

— В каких ведомствах были выявлены люди, незаконно получающие льготы?

— Такие есть в Госкомитете по делам обороны, Государственной пограничной службе, Министерстве внутренних дел и Госслужбе исполнения наказаний.

— Есть ли среди тех, кто незаконно получает надбавки, действующие военнослужащие?

— Есть. Перед 29-й годовщиной вывода войск из Афганистана ветеранов-афганцев приглашал на прием начальник Генерального штаба. Наряду с нами на мероприятии был один полковник лжеафганец.

— Сколько времени понадобилось комиссии, чтобы выявить недобросовестных людей?

— Комиссия начала свою работу с января 2017 года. Сейчас мы продолжаем работу в этом направлении. В ближайшее время в Военную прокуратуру передадим еще акты с фактами незаконного получения надбавок.

Возможно, к существующим лжефаганцам прибавится еще около 20 человек. Абдыгул Чотбаев

— Мы, афганцы, можем вычислить ложь по разговору. То есть все выясняется, когда задаешь наводящие вопросы: где воевал, с кем. Тогда мы спрашиваем у упомянутого человека, действительно ли наш собеседник воевал с ним. Мы просим альбомы, фотографии, спрашиваем, в каких операциях человек участвовал, в какой воинской части он служил.

Однажды, 9 мая я шел по улице в гражданском костюме. На мне было несколько боевых наград, а рядом шел молодой герой апрельской революции. Его пиджак украшали более 20 наград. Чуть дальше шли мальчишки. Я услышал, как они сказали: у этого дяди мало наград, а у того их больше, значит, он хорошо воевал, а у кого их мало, тот плохо воевал.

Это говорит о том, что простой обыватель не отличит боевых наград от общественных или юбилейных.

— По предварительным данным, среди незаконно получающих надбавки за участие в боевых действий есть два генерала — Нурдин Чомоев и Рысбек Мирзаматов. Последний сам себе выписал удостоверение участника войны в Афганистане. Как вы прокомментируете это?

— Согласно закону, к ветеранам боевых действий относятся определенные лица. Нурдин Чомоев был в командировке в Народной Демократической Республике Йемен с 8 июля 1986 года по 6 июня 1989 года.

По закону участником боевых действий признаются военнослужащие, которые были в Йеменской Арабской Республике с октября 1962 по март 1963 и с ноября 1967 по декабрь 1969 года.

Когда Чомоев был в командировке, боевых действий в этой стране не велось, и, соответственно, надбавки он получает незаконно. Абдыгул Чотбаев

То есть, даже если он и был в командировке в Афганистане, то он не является участником боевых действий. Абдыгул Чотбаев

Что касается Рысбека Мирзаматова, то он служил в воинских частях и военных учреждениях, которые не принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

— Они замешаны в первую очередь, ведь льготные удостоверения выписывались в военкоматах.

— Какой ущерб был причинен государству в результате получения незаконных пособий?

— Ежемесячно с января 2010 года выплачивалось по шесть тысяч сомов каждому. Плюс ко дню вывода войск из Афганистана выплачиваются единовременные пособия. Причем в разных районах разные суммы. А тем, кто работал и вышел на пенсию, идет надбавка по 100 сомов ежемесячно. Те, кто работают до сих пор, освобождены от подоходного налога. Сумма достаточно большая.

Ущерб государству от одного человека за эти годы составляет 576 тысяч сомов. Получается, что от 160 лжеветеранов казна потеряла за эти годы 92 миллиона 160 тысяч сомов.

— Такие оказались в списках представленных МВД за подписью заместителя министра Данияра Абдыкадырова. В списке значатся 83 человека, у которых отсутствовали соответствующие документы. Более того, они не могли никак участвовать в боевых действиях в Афганистане.

В списке лжеафганцев и те, кому на момент вывода войск было девять лет. Например, прапорщику милиции Марату Аманкулову, 1974 года рождения, было 15 лет, а старшине милиции Дамиру Сарбаеву – 12.

Как они могли выполнять интернациональный долг, будучи совсем еще маленькими, непонятно. Это нужно было для ежемесячной выплаты надбавки в 6 тысяч сомов.