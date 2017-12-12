Фальшивые ветераны. Кто незаконно получает пособия воинов-афганцев?

В Кыргызстане выявили 159 фальшивых ветеранов-афганцев. Таковы результаты проверки, проведенной межведомственной комиссией, которая была создана по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, когда он был премьер-министром страны.



По закону «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» участникам боевых действий в Афганистане и других странах положены льготы и надбавки к пенсиям.

Согласно заключению комиссии, 37 граждан Кыргызстана, как выяснилось, вообще не воевали в Афганистане. Среди них генерал-майор Рысбек Мирзаматов. С 1983 по 1985 год он служил в городе Иолотань в Туркменистане, однако в своей биографии указал, что с 1984 по 1985 год проходил службу в Афганистане.

На запрос комиссии в ответе Министерства обороны Туркменистана сообщается, что воинская часть, в которой служил Рысбек Мирзаматов, с 1983 по 1986 год в боях и операциях на территории Афганистана не участвовала. В 2004 году он, будучи военным комиссаром города Ош, сам себе выписал удостоверение ветерана боевых действий.

Экс-начальник главного штаба Министерства обороны генерал-майор Нурдин Чомоев также по итогам проверки незаконно получает надбавку к пенсии и пособие за якобы участие в боевых действиях в Йемене. Однако боевые действия в этой стране признаются таковыми лишь с октября 1962 года по март 1963 года и с ноября 1967 года по декабрь 1969 года.

Нурдин Чомоев находился в командировке в Йемене с июля 1986 года по июнь 1989-го. На тот период, по официальным данным, боевых действий в стране не было.

В МВД документы, подтверждающие участие в боевых действиях в Афганистане, отсутствовали у 83 милиционеров.

Например, прапорщику милиции 44-летнему Марату Аманкулову на момент вывода войск из Афганистана в 1989 году было 15 лет, а 40-летнему старшине милиции Дамиру Сарбаеву — и вовсе 12 лет.

В ГСИН, по данным комиссии, у восьмерых человек нет документов, подтверждающих их пребывание в Афганистане.