16:11
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Общество

Фальшивые ветераны. Кто незаконно получает пособия воинов-афганцев?

В Кыргызстане выявили 159 фальшивых ветеранов-афганцев. Таковы результаты проверки, проведенной межведомственной комиссией, которая была создана по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, когда он был премьер-министром страны.

По закону «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» участникам боевых действий в Афганистане и других странах положены льготы и надбавки к пенсиям.

Согласно заключению комиссии, 37 граждан Кыргызстана, как выяснилось, вообще не воевали в Афганистане. Среди них генерал-майор Рысбек Мирзаматов. С 1983 по 1985 год он служил в городе Иолотань в Туркменистане, однако в своей биографии указал, что с 1984 по 1985 год проходил службу в Афганистане.

На запрос комиссии в ответе Министерства обороны Туркменистана сообщается, что воинская часть, в которой служил Рысбек Мирзаматов, с 1983 по 1986 год в боях и операциях на территории Афганистана не участвовала. В 2004 году он, будучи военным комиссаром города Ош, сам себе выписал удостоверение ветерана боевых действий.

Экс-начальник главного штаба Министерства обороны генерал-майор Нурдин Чомоев также по итогам проверки незаконно получает надбавку к пенсии и пособие за якобы участие в боевых действиях в Йемене. Однако боевые действия в этой стране признаются таковыми лишь с октября 1962 года по март 1963 года и с ноября 1967 года по декабрь 1969 года.

Нурдин Чомоев находился в командировке в Йемене с июля 1986 года по июнь 1989-го. На тот период, по официальным данным, боевых действий в стране не было.

В МВД документы, подтверждающие участие в боевых действиях в Афганистане, отсутствовали у 83 милиционеров.

Например, прапорщику милиции 44-летнему Марату Аманкулову на момент вывода войск из Афганистана в 1989 году было 15 лет, а 40-летнему старшине милиции Дамиру Сарбаеву — и вовсе 12 лет.

В ГСИН, по данным комиссии, у восьмерых человек нет документов, подтверждающих их пребывание в Афганистане.

Таким образом, денежные пособия и надбавку к пенсии в размере шести тысяч сомов незаконно получают 159 человек. Материалы по данным фактам переданы в Военную прокуратуру.
Ссылка:
просмотров: 689
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктов ветеранам к Новому году
Чиновники не планируют повышать пособия инвалидам
Кыргызстанцы не заинтересованы в получении пособия по безработице
Перевести на безналичку выплату госпособий предлагает Минсоцразвития
Сартаев: О 15 тысячах пенсионеров силовых структур снова забыли
Пропавший без вести в годы ВОВ кыргызстанец похоронен в Удмуртии
Матери детей с инвалидностью сняли ролик, чтобы привлечь внимание к их проблеме
Проект новой редакции закона о госпособиях направлен в Жогорку Кенеш
В парламент внесли предложение по выплате за новорожденного 30 тысяч сомов
Водителя председателя Бишкекского кенеша не просили помочь ветерану
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO