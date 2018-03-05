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Общество

Суд по делу Мавляна Аскарбекова возобновят. Обвиняемый не согласен

Суд по делу гражданского активиста Мавляна Аскарбекова возобновят. Конституционная палата отказала ему в рассмотрении заявления.

Однако обвиняемый считает, что Конституционная палата превысила полномочия. По его словам, ему сказали в канцелярии, что судейская коллегия КП КР в течение месяца должна принять решение — принимать его заявление в производство или нет.

Мавлян Аскарбеков намерен обратиться в КП КР, чтобы обжаловать их же решение об отклонении его заявления.

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.
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