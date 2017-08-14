Мавлян Аскарбеков считает, что их попытку решить соцпроблемы неправильно поняли

Наше движение «Жаны Муун» до сегодняшнего дня занималось решением социальным проблем простого народа, к сожалению, из-за неправильного понимания со стороны власти на нас оказывают давление. Об этом ИА «24.kg» сказал лидер партии «Эркин эл» Мавлян Аскарбеков перед тем, как зайти на допрос в Госкомитет нацбезопасности.

Напомним, гражданского активиста пригласили в ГКНБ на допрос в связи с возбуждением на него уголовного дела по статье 297 УК КР (публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя).

«Я с утра искал адвоката, потому что сотрудники ведомства сказали, чтобы я пришел обязательно с адвокатом», — сказал Мавлян Аскарбеков.

Относительно предъявленного ему обвинения он сказал, что еще не знаком с уголовным делом. Однако пояснил, что, вероятно, оно касается поселка Дачи СУ. Он якобы высказывал критику в адрес власти. Он встречался с жителями сел Дачи СУ, Учкун 2, Дача Северный и других, расположенных в районе аэропорта, по вопросу содействия в решении их социальных проблем, таких как свет, вода, дороги, детские сады, школы.

«По ситуации в поселке Дачи СУ мы организовали собрание жителей с участием депутатов ЖК, губернатора области, акима района, представителей айыл окмоту, чтобы обратить их внимание на проблемы местного населения», — сказал Мавлян Аскарбеков.

По его словам, на той встрече они выдвинули требования о компенсации пострадавшим от крушения самолета, переселении в безопасные места.