16:26
+25
USD 69.15
EUR 81.29
RUB 1.15
Общество

Мавлян Аскарбеков считает, что их попытку решить соцпроблемы неправильно поняли

Наше движение «Жаны Муун» до сегодняшнего дня занималось решением социальным проблем простого народа, к сожалению, из-за неправильного понимания со стороны власти на нас оказывают давление. Об этом ИА «24.kg» сказал лидер партии «Эркин эл» Мавлян Аскарбеков перед тем, как зайти на допрос в Госкомитет нацбезопасности.

Напомним, гражданского активиста пригласили в ГКНБ на допрос в связи с возбуждением на него уголовного дела по статье 297 УК КР (публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя).

«Я с утра искал адвоката, потому что сотрудники ведомства сказали, чтобы я пришел обязательно с адвокатом», — сказал Мавлян Аскарбеков.

Относительно предъявленного ему обвинения он сказал, что еще не знаком с уголовным делом. Однако пояснил, что, вероятно, оно касается поселка Дачи СУ. Он якобы высказывал критику в адрес власти. Он встречался с жителями сел Дачи СУ, Учкун 2, Дача Северный и других, расположенных в районе аэропорта, по вопросу содействия в решении их социальных проблем, таких как свет, вода, дороги, детские сады, школы.

«По ситуации в поселке Дачи СУ мы организовали собрание жителей с участием депутатов ЖК, губернатора области, акима района, представителей айыл окмоту, чтобы обратить их внимание на проблемы местного населения», — сказал Мавлян Аскарбеков.

По его словам, на той встрече они выдвинули требования о компенсации пострадавшим от крушения самолета, переселении в безопасные места.

До сегоднящнего дня мы только доводим до властей, чтобы они решали социальные проблемы простого народа. На последней встрече с населением губернатор Чуйской области сказал, что сам лично поставит трансформатор, то есть у наших встреч есть положительные результаты.

Мавлян Аскарбеков

Ссылка:
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Допрос гражданского активиста Мавляна Аскарбекова перенесли на 14 августа
На гражданского активиста Мавляна Аскарбекова возбудили уголовное дело
Мавляна Аскарбекова вызвали на допрос в ГКНБ в качестве подозреваемого
В Кыргызстане осуждены три члена ИГ, прибывшие для совершения терактов
Сторонник Жапарова: Как водитель такси я оказался не в то время не в том месте
Дело Текебаева. Ни сомы, ни юани подсудимый не брал
Сторонник Жапарова: Я взял камень, чтобы припугнуть милиционеров
Сторонник Жапарова. Приехал повидаться с земляком и оказался за решеткой
Адвокаты Бишкека просят генпрокурора защитить юристов Омурбека Текебаева
Договорился? Заявлениям Бекназарова дадут юридическую оценку
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками