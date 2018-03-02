Конституционная палата не будет рассматривать заявление Мавляна Аскарбекова

Конституционная палата не будет рассматривать обращение адвоката гражданского активиста Мавляна Аскарбекова Канатбека Джайлоева. Об этом сообщили в КП КР.

По ее данным, сегодня коллегия судей Конституционной палаты, рассмотрев ходатайство юриста, отказала в принятии его в конституционное судопроизводство.

Отметим, заявление состояло из нескольких пунктов и касалось нарушения конституционных прав Мавляна Аскарбекова. В частности, отмечалось, что неправомочно, когда судья сам рассматривает заявленный ему отвод и всегда отказывает.

В КП КР подчеркнули, что процесс по делу Мавляна Аскарбекова должны возобновить.

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.