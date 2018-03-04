Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 марта облачно, без осадков. Воздух прогреется до +9 градусов. День увеличился до 11 часов 20 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбай-Аты до Токтогула.

Отметим, что в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Люди, которые меняли мир

Родился Уринбой Рахмонов

В 1910 году в городе Ош родился кыргызский актер и театральный деятель, основатель узбекского драматического театра имени Бобура, участник Великой Отечественной войны, поэт и писатель Уринбой Рахмонов.

Его отец Рахмонберди Мадазимов — основатель театрального движения в Кыргызстане. В 17 лет Уринбой начал свою творческую деятельность в Ошском театре. Одновременно работал артистом, помощником режиссера, драматургом, певцом, музыкантом, суфлером, художником, гримером, писал небольшие пьесы и стихи для песен.

В 1934 году в составе коллектива театра участвовал на первых гастролях Ошского театра.

Заслуги Уринбоя Рахмонова в создании и деятельности театра отражены в книге Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр»

С началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен, вернулся в родной театр. Воспитал 12 детей.

Умер в 1980 году.

О том, как в 1921 году артисты театра спасли в Араване от басмачей своих актрис, смотрите в видео.

У кого намечается той

Нуралы Канаров

Родился в 1957 году в селе Тегирменти Кеминского района. Закончил отделение журналистики филологического факультета КГУ имени 50-летия СССР. Трудовую биографию начал в 1980 году корреспондентом газеты «Ленинчил жаш».

Его первый поэтический сборник «Тамызгы» («Искорки») издан в 1986 году.

Муратбек Шайымкулов

Муратбек Шайымкулов родился 4 марта 1960 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Окончил Московский государственный университет имени М.Ломоносова по специальности «прикладная математика», Институт экономического развития (Вашингтон, США) по специальности «основы рыночной экономики». В 2012-2016 годах — советник спикера Жогорку Кенеша; в 2016-2017 — советник премьер-министра, сейчас — советник президента.

Куда сходить

Культура

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке».

— В НЦДЮ «Сейтек» проходит выставка-ярмарка растений и цветов. Продлится до 8 марта.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Женитьба Бальзаминова», в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева — балет «Лебединое озеро» с участие солистки Новосибирского театра оперы и балета Ольги Гришенковой и премьера Михайловского театра Эрнеста Латыпова.

— С детьми можно сходить в Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, где покажут спектакли «Счастье для всех!» и «Кыялкеч Егор».

— В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула продолжается чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. Следите за результатами в рубрике «Спорт».

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