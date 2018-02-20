Испытание Великим постом. Календарь

У православных начался Великий пост. Продлится он до 7 апреля, и уже 8 апреля христиане отметят светлый праздник Пасхи — Воскресения Христова.

Длится пост 49 дней. Полностью запрещаются продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца).

Первая неделя самая сложная и строгая. Началась она с Чистого понедельника, 19 февраля, когда рекомендовалось полное воздержание от пищи. Разрешено пить только воду. В следующие дни предписывается сухоядение. В эти дни разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед.

Исключением является хлеб: хоть он и приготавливается в печи, есть его можно, но, разумеется, постный.

Дни сухоядения — это первая неделя Великого поста, а также все понедельники, среды и пятницы со 2-й по 6-ю неделю. В последнюю, Страстную неделю поста также есть дни, когда нужно соблюдать сухоядение.

Со второй недели поста по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла. Здесь уже простор больше: добавляются различные супы и каши из злаков, вареный картофель.

По выходным (в субботу и воскресенье) разрешается горячая постная пища с растительным маслом.

Простота вместо изысканности

«За весь пост рыбу вкушают только дважды — на Благовещение и Вербное воскресение. Однако в 2018-м Благовещение безрыбное, поскольку это будет Великая суббота накануне Пасхи», — пояснил протоиерей, секретарь Бишкекской и Кыргызстанской епархии Алексей Сыромятников.

«Разрешаются овощи и фрукты, приготовленные на растительном масле, грибы, орехи, соления и так далее. Каждый может найти возможность разнообразить стол, но он должен быть максимально прост. Изысканная пища нарушает саму идею. Можно и из растительных продуктов такой стол накрыть, что по сути это будет нарушение внутреннего поста. Так делать нельзя. Чем проще, тем лучше. Не нужно тратить много времени на приготовление пищи, на изыски», — подчеркнул он.

«Для кого-то это, конечно, получается диетой. К примеру, у кого проблемы с весом или с холестерином в крови. Тело только спасибо скажет за воздержание», — добавил Алексей Сыромятников.

Те, кто держит строгий пост не первый год, признаются: это не сложно, главное — вера.

Но гораздо важнее духовный пост, внимание к себе. Человек должен за собой следить, не допускать дурных помыслов, желаний и чувств. И, наоборот, побуждать себя к добрым мыслям и поступкам. Протоиерей Алексей Сыромятников

«Кто так постарается сделать, объективно заметит, что мало чего у него будет получаться. Ведь всегда кажется, что все просто. Сидим, к примеру, на диване, болеем за спортсменов и упрекаем их за промахи, а ты встань с дивана и попробуй повторить! Как правило, никто этого не сделает. Так и духовный пост», — считает он.

Один из смыслов поста — попробовать меняться и увидеть объективно: мало что получается. Главное — увидеть не положительный результат в себе, а слабость и нужду в спасителе. Алексей Сыромятников

Кто не должен поститься

Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых постящихся.

Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, престарелые, а также заключенные и путешествующие.

Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам.

Если человек случайно нарушил в один из дней пост, он может его продолжить дальше, отметил протоиерей Алексей Сыромятников.

Смысл Великого поста

«Испытания даются легко, когда человек меняет в целом жизнь свою на это время. Если даже шесть дней в неделю человек с утра до вечера на работе, то свободное время следует посвящать не обычному времяпрепровождению (телевизору, компьютеру), а духовным вещам, — пояснил Алексей Сыромятников. — Великий пост посвящен тому, чтобы подготовиться не к Пасхе, а именно к Страстной неделе, когда вспоминаются величайшие искупительные события, крестные страдания, смерть господа Иисуса Христа».