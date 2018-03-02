Сын экс-посла КР в США отпущен судом до окончания следствия

Гражданин Кыргызстана Тенгиз Сыдыков, подозреваемый в контрабанде оружия в Россию, отпущен на свободу до окончания следствия. Решение сегодня принял суд города Александрии (штат Вирджиния).

Гражданин Казахстана Эльдар Резванов, задержанный вместе с Тенгизом Сыдыковым, остался под арестом.

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28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов были арестованы 27 февраля по обвинению в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях.

Сын главного редактора газеты ResPublica приобрел 24 пистолета моделей Glock 17 и 19 мая 2017 года. Об этом сообщала российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния.

В статье указывается, что общее число приобретенных им пистолетов в итоге составило 64 штуки.

Сама Замира Сыдыкова рассказала, что ранее Тенгиз снимал с Эльдаром Резвановым квартиру, но давно в ней не живет, потому что переехал.

Когда Эльдара Резванова задержали, Тенгиз Сыдыков поехал в полицейский участок узнать, что случилось с его знакомым. Однако полиция задержала и его лишь на том основании, что Тенгиз Сыдыков жил с подозреваемым в одной квартире.

Замира Сыдыкова выразила уверенность, что ситуация разрешится в самое ближайшее время и Тенгиза отпустят.