12:42
-2
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Общество

Сын экс-посла КР в США отпущен судом до окончания следствия

Гражданин Кыргызстана Тенгиз Сыдыков, подозреваемый в контрабанде оружия в Россию, отпущен на свободу до окончания следствия. Решение сегодня принял суд города Александрии (штат Вирджиния).

Гражданин Казахстана Эльдар Резванов, задержанный вместе с Тенгизом Сыдыковым, остался под арестом.

Читайте по теме
Кыргызстанцев задержали в США за контрабанду оружия в Чечню
28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов были арестованы 27 февраля по обвинению в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях.

Сын главного редактора газеты ResPublica приобрел 24 пистолета моделей Glock  17 и 19 мая 2017 года. Об этом сообщала российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния.

В статье указывается, что общее число приобретенных им пистолетов в итоге составило 64 штуки.

Сама Замира Сыдыкова рассказала, что ранее Тенгиз снимал с Эльдаром Резвановым квартиру, но давно в ней не живет, потому что переехал.

Когда Эльдара Резванова задержали, Тенгиз Сыдыков поехал в полицейский участок узнать, что случилось с его знакомым. Однако полиция задержала и его лишь на том основании, что Тенгиз Сыдыков жил с подозреваемым в одной квартире.

Замира Сыдыкова выразила уверенность, что ситуация разрешится в самое ближайшее время и Тенгиза отпустят.
Ссылка:
просмотров: 1005
Версия для печати
Материалы по теме
Торговля оружием из США. Чингиз Сыдыков вызван на допрос в ГКНБ
МИД Кыргызстана сообщает о домашнем аресте Тенгиза Сыдыкова
Америка натренирует раков для глобального шпионажа
Политубежище в США: экс-лидер молодежи СДПК до сих пор в спецприемнике
В Тюменской области кыргызстанца приговорили к двум годам тюрьмы
В США парень отломал на память палец у статуи стоимостью $4,5 миллиона
США потратят $45 миллиардов на военные операции в Афганистане
Замерзающая в Бишкеке. Как кыргызские манты заменили американке солнце Майами
В США назвали лучшие автомобили года
Госдеп США: Иски к СМИ бросают тень на репутацию Кыргызстана
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Турки передумали передавать новую больницу в&nbsp;Бишкеке Кыргызстану? Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Бизнес
Оплатить госуслуги, налоги и&nbsp;штрафы можно в&nbsp;офисах &laquo;Бакай Банка&raquo; Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне