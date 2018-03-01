Чем HOWO шантажирует чиновников Кыргызстана

Грузоперевозчики на китайских машинах HOWO на протяжении нескольких лет пытаются вить веревки из Министерства транспорта и дорог, требуя разрешить им возить грузы сверх установленной нормы. Чиновники пока непреклонны: запрет есть и будет. Под конкретный вид транспорта менять постановление правительства никто не намерен.

Предприниматели не придумали ничего лучше, как поставить вопрос ребром: или они загружают машины сверх нормы, или поднимают цены на услуги, что, в конечном счете, скажется на себестоимости товара.

Ультиматум от HOWO

ОО «Кыргыз HOWO Транспорт» с 2014 года занимается перевозкой угля с Ковакского месторождения до станции Балыкчи. Оттуда топливо отправляют по железной дороге на ТЭЦ Бишкека и населению.

В технических характеристиках HOWO написано, что грузоподъемность машин равна 25 тоннам. Постановлением правительства введен запрет по загрузке — не больше 10 тонн на ось.

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«Постановление о весогабаритных осевых нагрузках ограничивает нас. Нам бы хотелось получить разрешение на перевозку по техническим характеристикам машины. Осевые нагрузки в нашей стране должны быть выше», — пояснил председатель ОО «Кыргыз HOWO Транспорт» Абасбек Доромбаев.

Он добавил, что если перевозчики так и будут возить по 10 тонн, они вынужденно увеличат цены. Автоматически вырастет себестоимость угля и других товаров.

По букве закона

Страны СНГ в 1999 года подписали Минское соглашение о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам.

Максимальная масса двухосного грузового автомобиля не должна превышать 18 тонн, трехосного — 24 тонн, трехосного с ведущей осью, состоящей из двух пар колес, оборудованных воздушной подвеской, — 25 тонн.

Государства СНГ могут на территории своей страны понизить или повысить нормативы, но должны соблюдать нормы Минского соглашения при международных перевозках.

На основе соглашения в Кыргызстане приняли постановление правительства, в котором указано, что нагрузка на одиночную ось не должна превышать 10 тонн.

Другим постановлением запретили проезд по автомобильным дорогам общего пользования и международного значения большегрузных машин, превышающих максимальную общую массу, осевую нагрузку и другие линейные параметры. В отдельном приложении перечислены марки грузовиков, к которым относится запрет. В их числе и HOWO.

Как рассказал ИА «24.kg» заместитель директора Агентства автотранспорта Касымалы уулу Арсланбек, увеличить осевую нагрузку для HOWO не получится. «Нормы прописаны в постановлении правительства. Их учитывают и при строительстве дорог. Если поднять осевую нагрузку до 25 тонн, мы разрушим свои дороги», — отметил он.

Если водитель нарушает установленные нормы, предусмотрен штраф в 10 тысяч сомов.

За повторное нарушение в течение года придется заплатить столько же, а перевозчика должны лишить права управления автомобилем на один год.

По его словам, HOWO не запрещено ездить по дорогам общего пользования при соблюдении законов. Помимо этого, перевозчик должен возместить ущерб. Он зависит от превышения веса и километража.

Если водитель проехал с перегрузом в одну тонну один километр, он должен заплатить 40 тысяч сомов за ущерб.

Дальнейшее следование машины прекращается до полного устранения нарушения.

Перевозчики-вредители

Так должно быть в идеале. По факту перевозчики не соблюдают весогабаритный контроль.

Общий сбор по работе весогабаритного контроля за 2017 год составил 107,5 миллиона сомов: 37,8 миллиона сомов — штрафы, 69,6 миллиона сомов — сбор за взвешивание. Всего выявили 5,2 тысячи нарушителей весогабаритного контроля.

«Водитель должен оставить лишний груз. С перегрузом его не пропустят даже при оплате всех штрафов и сборов. Однако они все равно не покрывают ущерба. До Балыкчи большегрузные машины едут по трассе общего пользования. От месторождения Кара-Кече 10- 15 километров дороги уже нет. Восстанавливать ее нет смысла. Она рядом с карьером, поблизости нет населенных пунктов. Асфальтовая трасса не окупится», — пояснил Касымалы уулу Арсланбек.

На строительство трассы Бишкек — Нарын — Торугарт, по которой перевозят уголь с Кара-Кече, потратили $400 миллионов, полученных в кредит.

Разрешенная общая масса для HOWO — 25 тонн. Эти машины предназначены для работы на карьере. Они могут загрузить 30-35 тонн, но при торможении и маневрах будут разрушать дороги.

«Мы не можем допустить, чтобы из-за требования одних перевозчиков разрушили трассы общего пользования. Если требуют владельцы HOWO преференций, их примеру последуют и другие. Не должно быть дискриминации. Есть общие мировые стандарты», — добавил Касымалы уулу Арсланбек.

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Владельцы HOWO признались, что некоторые перевозчики идут на нарушения, чтобы перевезти как можно больше груза. «Если водитель загружает в два раза больше разрешенного, дорожное полотно разрушается. Мы провели внутреннюю экспертизу. Загружали до 25 тонн, взвешивали. Общая масса машины с грузом составляла 40 тонн. Это не причиняет вреда дорогам. Концерн HOWO не стал бы производить автомобили, зная, что они будут вредить дорожному полотну», — отметил Абасбек Доромбаев.

Однако некоторые водители загружают 40 тонн, нарушая все правила. «Дорог от угольных месторождений в Нарынской области до железнодорожной станции в Балыкчи нет, они разрушены. Есть факты, что когда проезжает машина HOWO, собирает асфальт в гармошку. Но это только при перегрузе», — добавил председатель ОО «Кыргыз HOWO Транспорт».

А перегрузом HOWO грешит регулярно...

Дороги взамен на деньги

Начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорог Нурмат Мусабеков пояснил ИА «24.kg», что раньше водители HOWO лидировали по нарушениям весогабаритного контроля. После ужесточения ответственности и контроля, они стали соблюдать правила.

Срок службы дорог сократится, если разрешить HOWO полную загрузку. Нурмат Мусабеков

«Вес одной машины 15-17 тонн, следовательно, остается только 10 тонн на груз. Перевозчикам не выгодно гонять полупустые машины», — пояснил он.

По мнению заместителя начальника Нарынского территориального управления транспорта и весогабаритного контроля Кубана Жамакеева, жертвовать дорогами общего пользования ради владельцев HOWO власти не намерены.

«Основные нарушения выявляются всегда со стороны HOWO. На карьере работает около трех тысяч китайских самосвалов. Ради их интереса портить дороги республики необоснованно», — отметил он.

На карьере также работают КамАЗы, которые весят 8 тонн. Они загружают 15 тонн угля. Общая масса грузовика составляет 25 тонн, что является нормой.

«Из 10 машин-нарушителей девять — HOWO. По норме им не рентабельно работать». Кубан Жамакеев

Большинство водителей арендуют машины, поэтому взыскать с них штрафы невозможно. Дела передаются в суд, а потом судебный исполнитель пытается выбить деньги на восстановление разрушенных трасс.

Шантажировать государственные органы бесполезно. Они не вмешиваются в ценовую политику. Ее устанавливают сами перевозчики. Если владельцы HOWO поднимут стоимость услуг, им на смену придут другие с более лояльной тарифной сеткой.

Таковы условия рыночной экономики. Кто в этом случае проиграет? Исключительно владельцы HOWO.

Многие водители взяли китайские самосвалы в кредит. Они могут апеллировать тем, что должны погасить долги, останутся без работы, устали от законных и незаконных поборов дорожников. Но когда перевозчик соблюдает требования, повода снять с него мзду не находится.