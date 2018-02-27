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Общество

Владельцы машин HOWO признали, что из-за перегруза разрушают дороги

Владельцы машин HOWO признали, что из-за перегруза разрушают дороги в Кыргызстане. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» председатель ОО «Кыргыз HOWO Транспорт» Абасбек Доромбаев.

По его словам, если водитель загружает в два раза больше разрешенной массы, до 40 тонн, тогда дорожное полотно разрушается. «Мы провели внутреннюю экспертизу. Загружали до 25 тонн, взвешивали. Общая масса машины с грузом составляла 40 тонн. Это не причиняет вреда дорогам. Концерн HOWO не стал бы производить автомобили, зная, что они будут вредить дорожному полотну», — отметил Абасбек Доромбаев.

Однако некоторые водители загружают 40 тонн, нарушая все правила. «Дорог от угольных месторождений в Нарынской области до железнодорожной станции в Балыкчи нет, они разрушены. Есть факты, когда проезжает машина HOWO и собирает асфальт в гармошку. Но это происходит только при перегрузе», — добавил Абасбек Доромбаев.
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