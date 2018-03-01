«Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней

Интернет и бегущая строка на телеканалах пестрят объявлениями о могущественных и потомственных целителях. Но есть спецы и попроще.

«Народный целитель Бишкека владеет тибетской и индийской магией. Бесконтактный и контактный массаж всех видов, йогатерапия, восстанавливает человеческую ауру, обучает медитацию для остановки мысли», — гласит одно из объявлений.

А еще этот чудо-лекарь выводит из глубокой депрессии и стресса, снимает сглаз, сильнейшую порчу, решает семейные конфликты, избавляет от алкоголизма, лечит псориаз и экземы. Владеет хиромантией и нумерологией.

И все это один человек! В целях эксперимента решаюсь обратиться за помощью. Принимает целитель в скромной каморке на территории мини-рынка в районе Ошского базара.

Найти контейнер непросто — ни вывесок, ни громкой рекламы.

«Какой еще целитель? Бегите отсюда, девушка!» — попытался отговорить меня от затеи молодой торговец старыми телевизорами. Радует благоразумие некоторых граждан.

«Кому нужно, тот найдет»

«Все знают Нургазы, поэтому никаких вывесок не имею», — пояснил мне мужчина невысокого роста в смешной шапке. Это и есть тот самый народный целитель.

«Сколько стоит бесконтактный массаж?» — спрашиваю у него.

«Надо посмотреть, какая у вас проблема», — уклончиво отвечает он.

«А по-женски не лечите?» — уточняю.

«Туда я, честно говоря, не лезу, зачем мне проблемы», — признается мужчина.

«Но у вас же бесконтактное лечение!» — замечаю.

«Есть у меня молитвы, которые вы почитаете, и все пройдет», — обещает целитель.

Один сеанс у него стоит около тысячи сомов. Говорит, что учился в Индии, в «разных местах». Но сертификатов и прочих доказывающих бумаг не предъявляет. Скорее всего, их и нет вовсе.

В комнатушке стоят два старых дивана, кушетка, стол с разной всячиной. Рядом бутыли с водой, банки с непонятной жижей, старые тряпки и тазик.

Как прошел эксперимент

Кстати, в тот момент у меня действительно болел живот. Прием начался с записи моих имени и фамилии, года рождения (их я придумала). Сначала не поняла, для чего это требуется. «Тише!» — сказал мужчина и начал сосредоточенно стучать по калькулятору, несколько минут что-то высчитывая. Затем несколько раз томно прикрыл глаза. Мне с трудом удавалось сдерживать смех.«Да, действительно, по женской части у тебя проблемы, а еще с сердцем, печенью и головой. Любое лечение у тебя должно начинаться с женского органа. Вообще у тебя есть экстрасенсорные способности, многие вещи интуитивно чувствуешь, видишь через сны. Так?» — начал разговор целитель.

«Не знаю, хотя сны снятся часто. Сегодня, к примеру, приснилось, что полетела в Китай и самолет разбился. Теперь мне не стоит никуда лететь?» — пытаюсь разговорить собеседника. Но вопрос остается без ответа, и он продолжает: «Честная ты и очень умная. Кто по образованию?»

Отвечаю, что филолог.

«Странно, цифры говорят, что математик, голова должна хорошо работать, если сотрясение в детстве не получала... Спиртное и наркотики — близко чтобы не употребляла, понятно? Многие болезни ты можешь сама лечить через оргазм. Муж есть? Секс должен быть очень пышным!» — выдает он вдруг.

«Ну, секс и сегодня есть, а почему тогда болит?» — придерживаюсь своей «легенды».

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«Значит, недостаточно. Понятно?» — определил мужчина мой «диагноз» и предложил лечь на кушетку, но от сомнительного предложения я отказалась, и он посоветовал закрыть глаза, расслабиться и повторять про себя как мантру: «Я люблю, тебя, моя болезнь». Глаза я закрыла, но представляла летний семейный отдых. В какой-то момент стало неприятно находиться на приеме у целителя, и я открыла глаза.

«Ну как, эффект почувствовала? Болезненность прошла?» — с надеждой спросил он. На отрицательный ответ (живот, и правда, продолжал болеть) целитель категорически заявил: «Значит, не о том думала. Обычно в течение полуминуты все исчезает. Всем помогает. А лечу я разные болезни — сердца, спины, по женской части, на ноги медовый массаж делаю, но он болезненный».

Наш сеанс, к моему счастью, прервал звонок. «Если больной сам не хочет, принеси его фотографию и 2 тысячи сомов. Некогда мне сейчас», — строго сказал чудо-лекарь.

Оказалось, что за эти деньги он излечивает от алкогольной зависимости. «Заговариваю соль, которую потом надо добавлять в еду», — пояснил мужчина.

Соль при алкоголизме не поможет

Главный внештатный нарколог МЗ КР Татьяна Борисова назвала подобный способ лечения алкоголизма абсолютной ерундой.

«Алкогольная зависимость — очень тяжелое заболевание, и никаких целителей я не знаю, которые могли бы излечить своими препаратами. Порой бывают такие тяжелые больные, что мы их еле-еле медицинскими препаратами выводим из состояния психоза, из осложнений. За 30 лет работы в наркологии я видела таких больных, которых не удается спасти даже медикаментами», — рассказала она ИА «24.kg».

Пациенты умирают, и мы ничего не можем сделать. А что может сделать заговоренная соль или лечение на расстоянии?! Это же бред! Татьяна Борисова

Не лечат, а калечат

Специалист призывает людей не верить шарлатанам и не отдавать им свои деньги.«Не доказано во всем мире и воздействие бесконтактного массажа. Не помогут людям в депрессии и молитвы. Ведь не было бы и депрессии, когда человек верит. Молитва и депрессия — вещи несовместимые. Поэтому вывести из депрессии помогут только психологи, психотерапевты», — подчеркивает специалист по доказательной медицине Министерства здравоохранения Кыргызстана Бермет Барыктабасова.

По ее словам, в республике резко выросло число шарлатанов, которые калечат пациентов. «То, что они делают, не поддается медицинским законам. Часто в случаях, когда традиционная медицина уже бессильна, шарлатаны вводят больных в заблуждение, обещая им исцеление. И те готовы потратить свои последние сбережения», — сказала специалист ИА «24.kg».

По данным Минздрава, в Кыргызстане целители и врачеватели не могут получить лицензию. Разрешение выдают только дипломированным врачам. А значит, и обращаются люди за помощью к лекарям исключительно на свой страх и риск.

«То, какими способами действуют шарлатаны, остается бесконтрольным. Многие целители пользуются небезопасными способами «лечения», проводят в антисанитарных условиях различные вмешательства (надрезы, ожоги, избиение). Используют сильнодействующие и ядовитые вещества, прописывают их на свой страх и риск. Это же ни в какие рамки не укладывается!» — отметила Бермет Барыктабасова.

При этом она добавила, что ВОЗ признает целительство и народную медицину частью культурного наследия и традиций в каждом народе.

Целительство же в нашей стране почти равно мошенничеству. Целителей мало, а мошенников много, и они процветают. Если нанесен вред здоровью, обязательно нужно заявлять в прокуратуру. Бермет Барыктабасова

Впрочем, даже из ряда вон выходящие случаи не всегда оканчиваются наказанием горе-врачевателя. После громкого скандала в отношении знахаря Хашима Зайналиева возбудили уголовное дело, но позже прекратили из-за отсутствия состава преступления и заявления потерпевшей стороны. Недавно стало известно, что он продолжает лечить людей. А может, и калечить.

Бермет Барыктабасова признает, что полностью запретить знахарство в Кыргызстане не могут, поскольку человек лишается права выбора. «При этом деятельность целителей должна быть как-то регламентирована. Нужно запретить контактное лечение, ввести ограничение на назначение лекарственных средств. А Минздраву остается хорошо взаимодействовать с правоохранительными органами».