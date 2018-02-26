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Общество

Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?

Вопрос одобрения проекта Соглашения между правительствами Кыргызстана и Турции об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской больницы кыргызско-турецкой дружбы рассмотрели сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша.

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По словам депутата Аиды Исмаиловой, изначально планировалось, что пять лет больница будет находиться под совместным управлением министерств двух стран, а затем безоговорочно перейдет кыргызской стороне.

«Однако соглашение пересмотрели. Первоначальный документ пропал, его никто предоставить не может. Пятилетний срок сократили до трех лет, больницу передадут Кыргызстану только в случае достижения договоренности между сторонами. То есть могут и не передать, потому что мы не знаем, будут ли достигнуты договоренности и какие», — сказала Аида Исмаилова.

Она добавила, что оплата расходов за коммунальные услуги по новому соглашению возлагается на саму больницу. «На это потребуется около $450-500 тысяч, но мы не знаем, из чего состоит сам бюджет больницы, у нас нет детализированного расклада. Кыргызская сторона вкладывает средства, выдает землю, а какую пользу получит от этой больницы? Налогоплательщики имеют право знать, куда уходят их деньги. Какие услуги будут предоставлять на льготной основе? Этих моментов в новом соглашении мы не обнаружили. Должно было быть проведено общественное обсуждение проекта распоряжения правительства», — отметила Аида Исмаилова.

«Минздрав должен предоставить полный пакет документов, в которых будет отражен вклад двух сторон, а также добиться изменения соглашения, чтобы через 3 года была безоговорочная передача управления больницей. Есть риск, что через несколько лет больница станет частной», — резюмировала нардеп.

Ранее сообщалось, что больница — подарок Турции народу Кыргызстана. Ее планировали достроить и сдать в эксплуатацию до 31 августа.
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