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Общество

В Минздраве рассказали, кто будет управлять больницей кыргызско-турецкой дружбы

Фото Минздрава КР

В Бишкеке близится к завершению строительство больницы кыргызско-турецкой дружбы. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Кыргызстана.

По данным ведомства, сейчас подключаются системы отопления, водоснабжения, электричества и телекоммуникаций.

Объект оснастят современным диагностическим и лечебным медицинским оборудованием в таких направлениях медицины, как кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная радиология, гастроэнтерология. В клинике также займутся подготовкой опытных специалистов и обучением уже работающих медиков.

Между министерствами здравоохранения Кыргызстана и Турции после начала строительных работ подписан Протокол о статусе медучреждения, определяющий принципы и правила ее управления.

Больница в период действия протокола будет находиться под совместным управлением министерств двух стран.

После окончания стройки и ввода в эксплуатацию здание больницы с сопутствующими сооружениями и устройствами передадут в муниципальную собственность Бишкека. Мэрия передаст здание Министерству здравоохранения в срочное безвозмездное пользование.

Медицинское оборудование, аппараты и материалы, приобретенные Турецким агентством по международному сотрудничеству (ТИКА), на основании акта приема-передачи также передадут Минздраву КР.

Ранее сообщалось, что больница — подарок Турции народу Кыргызстана. Ее планировали достроить и сдать в эксплуатацию до 31 августа.
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