Драка в военном лицее. Начальник учебного заведения остался без должности

Начальник Кыргызского национального военного лицея имени Даира Асанова Мурат Беишенов покинул должность. Рапорт об отставке последовал после драки в учебном заведении. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

Он написал рапорт по собственному желанию.

«В настоящий момент к должностным обязанностям приступил новый начальник — Дакир Узбеков», — сообщили редакции.

В пресс-службе Генерального штаба ИА «24.kg» подтвердили информацию. Однако о причинах увольнения Беишенова не рассказали.

Драку с курсантами военного лицея затеяли местные школьники. Об этом ранее ИА «24.kg» сообщили в Кыргызском национальном военном лицее. 5 февраля два курсанта, не отпросившись, ушли играть в компьютерный клуб. Там местные подростки стали приставать к ребятам с вопросами и пинать их. Позже завязалась массовая драка.

После инцидента в военном учебном заведении из лицея отчислили 13 курсантов.