Драка в военном лицее. Начальник учебного заведения остался без должности

Начальник Кыргызского национального военного лицея имени Даира Асанова Мурат Беишенов покинул должность. Рапорт об отставке последовал после драки в учебном заведении. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.
Он написал рапорт по собственному желанию.
«В настоящий момент к должностным обязанностям приступил новый начальник — Дакир Узбеков», — сообщили редакции.
В пресс-службе Генерального штаба ИА «24.kg» подтвердили информацию. Однако о причинах увольнения Беишенова не рассказали.
Драку с курсантами военного лицея затеяли местные школьники. Об этом ранее ИА «24.kg» сообщили в Кыргызском национальном военном лицее. 5 февраля два курсанта, не отпросившись, ушли играть в компьютерный клуб. Там местные подростки стали приставать к ребятам с вопросами и пинать их. Позже завязалась массовая драка.
После инцидента в военном учебном заведении из лицея отчислили 13 курсантов.