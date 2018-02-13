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Общество

Германия подарила Кыргызстану 15 машин скорой помощи. Но их хранят на автобазе

Германия подарила Кыргызстану 15 машин скорой помощи. Но так необходимый Службе «103» спецтранспорт до сих пор хранят на автобазе Минздрава. Это выяснило ИА «24.kg».

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Напомним, общая стоимость автомобилей составила 1,18 миллиона евро. Это грант, но тендер проводил Минздрав КР.  

Машины предназначены для станций скорой помощи Бишкека и Оша.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев пояснил, что пока не может принять этот транспорт. «Дело в том, что поставщик должен представить весь пакет документов о том, что машины соответствуют обещанной технической спецификации. Отдельная комиссия должна проверить их, должно быть официальное письмо, акт приемки», — сказал он ИА «24.kg».

Без этого я машины не приму. При малейшем несоответствии я верну этот транспорт.

Талантбек Батыралиев
На вопрос, сколько еще времени потребуется для выпуска машин на линии, глава Минздрава не ответил.

В Кыргызстане не раз заявляли о нехватке транспорта для Службы «103».

«В республике сегодня 270 автомашин скорой помощи и 25 реанимобилей. Из них в 2014 году заменили около 30 процентов, остальные подлежат ремонту. Фактически сегодня стране требуется более 300 единиц транспорта», — отметил министр.
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