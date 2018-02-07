14:27
-12
USD 68.44
EUR 84.98
RUB 1.20
Общество

В Минсоцразвития создали комиссию по расследованию удочерения

В Министерстве труда и социального развития создали комиссию в целях тщательного изучения вопроса удочерения двух воспитанниц Чуйской школы-интерната для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Читайте по теме
Скандал в усыновлении. Кто пускает иностранцев в кыргызские интернаты?

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ведомства, в настоящее время идут разбирательства.

«Вопрос также на контроле правоохранительных органов, которые проверяют материалы обвинения депутатом Жогорку Кенеша Ириной Карамушкиной отдельных сотрудников Министерства труда и социального развития КР», — отметили в ведомстве.

Разбирательство проводят  и в Министерстве образования, в чьем ведении находится Чуйская школа-интернат. 
Ссылка:
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в усыновлении. Кто пускает иностранцев в кыргызские интернаты?
Около 270 кыргызстанцев хотят получить суйунчу за рождение ребенка
Личные данные абонентов сотовых компаний хотят передать МЧС. Ваше мнение?
Передача МЧС личных данных абонентов. Депутаты ущемляют права кыргызстанцев
Минсоцразвития опровергает слова депутата об усыновлении маленьких девочек
Жительница села Тамга не может получить пособие
Дом на карте Бишкека есть, а регистрации у владельца нет
Депутат переживает, нужна ли помощь Ренату Самудинову и Эльнуре Молдокадыровой
В 2017 году в Кыргызстане свадеб сыграли меньше, чем в 2016-м
Семь причин для лишения родительских прав в Кыргызстане
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
&laquo;Агент 024&raquo;: Горожане возмущены &laquo;скрытной&raquo; работой сотрудников ГУОБДД «Агент 024»: Горожане возмущены «скрытной» работой сотрудников ГУОБДД
Бизнес
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom