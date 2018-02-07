В Минсоцразвития создали комиссию по расследованию удочерения

В Министерстве труда и социального развития создали комиссию в целях тщательного изучения вопроса удочерения двух воспитанниц Чуйской школы-интерната для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Читайте по теме Скандал в усыновлении. Кто пускает иностранцев в кыргызские интернаты?

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ведомства, в настоящее время идут разбирательства.

«Вопрос также на контроле правоохранительных органов, которые проверяют материалы обвинения депутатом Жогорку Кенеша Ириной Карамушкиной отдельных сотрудников Министерства труда и социального развития КР», — отметили в ведомстве.

Разбирательство проводят и в Министерстве образования, в чьем ведении находится Чуйская школа-интернат.