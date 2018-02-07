Скандал в усыновлении. Минобразования начало расследование

В Министерство образования и науки сегодня приглашена директор Чуйской школы-интерната Канбу Жунусова для проведения служебного расследования по делу удочерения двух сестер. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, двух воспитанниц этой школы хотели отдать на международное удочерение.

По словам главы Центра реабилитации беспризорных детей Алексея Петрушевского, их отдали иностранцам (гражданам США) ночью без сопровождения сотрудников интерната или соцразвития. Несколько дней они жили в гостинице.

В настоящее время девочек отдали под опекунство гражданам Кыргызстана.

Канбу Жунусова находится в отпуске, а завуч — на больничном, ответственность сегодня за детей несет старший воспитатель.