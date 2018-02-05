Свобода слова. Решение президента обнадеживает

Медиаэксперт Кайыргуль Урумканова прокомментировала решение президента Сооронбая Жээнбекова отказаться от материальных претензий к ИА «24.kg».

«Это хорошее начало его работы. Нельзя начинать с обид, хотя бы даже на своих близких, не говоря уже о тех людях, которые находятся под его юрисдикцией. Это целая страна, и глава государства понимает: это масштаб, а не какие-то маленькие обиды на агентство, которое написало про него информацию», — сказала она.

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«Президент принял верное решение. На самом деле он находится в непростой ситуации, когда в наследство передалось огромное количество не только проблем, но и обид. И очень хорошо, что Сооронбай Жээнбеков принял мудрое решение не ругаться с прессой. Ему еще шесть лет работать и выстраивать человеческие отношения не только с другими слоями общества, но и с СМИ в первую очередь», — добавила Кайыргуль Урумканова.

Я рада подвижкам в сторону развития свободы слова. Пусть это маленькие шажки, но они начались. Президент не просто отозвал иск, его решение говорит о том, что он действительно приверженец демократии. Кайыргуль Урумканова

Эксперт не исключает и верит, что Сооронбай Жээнбеков пойдет навстречу и Кабаю Карабекову, автору статьи «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?», опубликованной на сайте ИА «24.kg» 11 сентября 2017 года.

«Самое главное — лед тронулся», — резюмировала Кайыргуль Урумканова.