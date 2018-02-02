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Общество

Пожар на Ошском рынке. Погорельцам обещают компенсацию

Торговцам, пострадавшим от пожара на Ошском рынке, обещают выдать компенсацию. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев.

«С первого дня ЧП мы с предпринимателями и на пожаре были, и в администрацию приглашали на следующий день. Разговаривали с руководством рынка «Сейтек» и погорельцами. Руководитель «Сейтека» Чолпон Тойчубекова не отказывается от компенсации ущерба. Договоры с торговцами у них имеются», — сказал чиновник.

Даже если не деньгами, то постараются предоставить компенсацию в виде торговых мест в счет будущей аренды на год-два.

Нурдин Тынаев
«Многие погорельцы говорят, что у них кредиты в банках. Сегодня нам должны предоставить точный список. На уровне мэрии будем встречаться с руководством банков и разговаривать о финансовых послаблениях, снижении процентных ставок и так далее. Все, что можно, мы сделаем, будем помогать», — заверил аким.

Пожар на Ошском рынке произошел 30 января. Всего, по официальным данным, сгорело 118 торговых мест.
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