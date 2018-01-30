Почти 70 человек очищают реку Ала-Арчу от льда

Для предотвращения затопления частных домов в Заводском поселке организована работа по очистке ледяных заторов на реке Ала-Арче. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



По ее данным, привлечено 67 человек, задействовано семь машин спецтехники и две помпы, завезено шесть грузовиков песка для укрепления берега.

Сейчас на отдельных участках реки на улице Малдыбаева продолжаются очистительные работы по ликвидации снежных заторов и наледи. Постоянно работают 25 человек и шесть единиц спецтехники.На потенциально опасных участках продолжится механизированная очистка рек от ледяных заторов.