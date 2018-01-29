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Общество

Авария на ТЭЦ. Энергетики валят вину друг на друга, устроив разборки перед СМИ

Руководство ОАО «Электрические станции» не дало команду включать новый блок ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции.

Главный инженер ТЭЦ Бишкека уполномочен включить новый блок. Однако команда должна была поступить от диспетчерской центральной службы ОАО «Электрические станции», которая подчиняется первому заместителю генерального директора компании Бердибеку Боркоеву.

На включение нового блока требуется 10 часов, а старого котла — 3 часа.

После аварии в работе осталось 2 котла. 6 были остановлены. Изначально в работе находилось 8 старых котлов и один новый блок.

Бердибек Боркоев перевел стрелки на «Национальную электрическую сеть Кыргызстана»: якобы она дает распоряжение о включении нового блока. Однако Медетбек Айткулов тут же на пресс-конференции опроверг эту информацию. Энергетики передавали друг другу микрофон, не зная, что ответить.

Позже Бердибек Боркоев признал, что он мог дать команду на включение нового блока, но принял другое решение. Второй блок работает в особом энергетическом режиме, нацеленном на выработку электроэнергии, а не на выработку тепла.

«Запускать начали старые котлы. Для нового блока нужно больше подпиточной воды. Новый блок запустим в ближайшее время», — сказал он.
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