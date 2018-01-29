Авария на ТЭЦ. В пункты обогрева в Бишкеке обратилось более 1800 человек

В Бишкеке в пункты приема и размещения для нуждающихся обратилось более 1809 человек. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью столичной мэрии.

По данным муниципалитета, на 16.00 в установленные по городу пункты обратилось 1767 человек. В приюты помещены 244 человека без определенного места жительства.

«В стационарные пункты обратилось 42 человека. В настоящий момент погибших от холода во временных пунктах приема граждан по линии мэрии не зафиксировано», — сообщили в мэрии.

Из-за поломок на ТЭЦ не могут запустить котлы. ГКНБ и ГСБЭП проводят проверки. Изучением обстоятельств аварии занимается и Генеральная прокуратура. Мэрией организованы пункты приема и размещения для нуждающихся горожан.