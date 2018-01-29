Готовил побег? Омурбек Текебаев находится в камере под видеонаблюдением

Видеонаблюдение в камере осужденного депутата парламента Омурбека Текебаева все-таки есть. Ранее ГСИН отрицала наличие видеофиксации в камере лидера партии «Ата Мекен».

По словам сотрудника пресс-службы ГСИН Александра Никсдорфа, видеокамеру в помещении, где содержится заключенный, установили примерно неделю назад.

«Видеонаблюдение в камере осужденного экс-депутата ЖК Текебаева установлено с его уведомления. Об этом имеется расписка. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, администрация исправительных учреждений может использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания, получения необходимой информации о поведении осужденных. Он сам просил обеспечить ему безопасность», — сказал Александр Никсдорф.