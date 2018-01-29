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Общество

ГСИН отрицает наличие видеонаблюдения в камере Омурбека Текебаева

В социальной сети Facebook появилась информация, что в тюремной камере бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева установлено видеонаблюдение.

Пользователь сети пишет, что в его распоряжение поступила официально не подтвержденная информация, что в камере Омурбека Текебаева установили видеонаблюдение, которое подсоединено к Интернету через одного из провайдеров страны. Это дает возможность лицам, имеющим доступ к линии подключения, удаленно вести видеонаблюдение за осужденным.

ИА «24.kg» обратилось за комментарием в пресс-службу ГСИН. В ведомстве опровергли информацию.

«Согласно законодательству, камеры видеонаблюдения устанавливаются только в коридоре режимных учреждений. Видеонаблюдение есть в камерах, где отбывают наказание пожизненно лишенные свободы граждане и осужденные за экстремизм и террроризм», — проинформировали в ГСИН.
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