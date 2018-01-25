Обвиняемый по делу о ДТП, где погиб Темир Джумакадыров, не может выплатить ущерб

В Московском районном суде начался процесс по делу о гибели вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Подсудимый Таалайбек уулу Афтандил полностью признал свою вину. Однако он сообщил, что не сможет выплатить 2 миллиона 127 тысяч сомов ущерба от ДТП. «У меня таких денег нет», - сказал он.

Следующее заседание назначено на 30 января. В этот день планируются допрос эксперта, прения сторон и приговор.

Напомним, 7 октября прошлого года автомобиль «Тойота Ленд Крузер» с вице-премьер-министром Темиром Джумакадыровым, его помощником Нурланом Джамгырчиевым и водителем Нурбеком Мукановым на трассе Бишкек — Кара-Балта в селе Садовом попал в ДТП. Все трое погибли.