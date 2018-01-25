Обвиняемый по делу о ДТП, где погиб Темир Джумакадыров, полностью признал вину

В Московском районном суде начался процесс по делу о гибели вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Прокурор зачитал обвинительное заключение. Согласно документу, Таалайбек уулу Афтандил обвиняется в том, что, нарушив правила дорожного движения, совершил ДТП, повлекшее смерть трех людей: вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, его помощника и водителя. После судья спросил у подсудимого, понятно ли ему обвинение и признает ли он свою вину. Таалайбек уулу Афтандил заявил, что вину признает полностью.

Напомним, 7 октября прошлого года автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в котором находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов, на трассе Бишкек — Кара-Балта в селе Садовом попал в ДТП. Все трое погибли.