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Общество

Обвиняемый по делу о ДТП, где погиб Темир Джумакадыров, полностью признал вину

В Московском районном суде начался процесс по делу о гибели вице-премьер-министра Темира Джумакадырова. 

Прокурор зачитал обвинительное заключение. Согласно документу, Таалайбек уулу Афтандил обвиняется в том, что, нарушив правила дорожного движения, совершил ДТП, повлекшее смерть трех людей: вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, его помощника и водителя. После судья спросил у подсудимого, понятно ли ему обвинение и признает ли он свою вину.  Таалайбек уулу Афтандил заявил, что  вину признает полностью.

Напомним, 7 октября прошлого года автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в котором находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов, на трассе Бишкек — Кара-Балта в селе Садовом попал в ДТП. Все трое погибли.
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