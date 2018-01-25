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Общество

Ущерб от ДТП с вице-премьером Темиром Джумакадыровым составил 2,1 миллиона сомов

Ущерб от ДТП, в котором погиб вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров, составил 2,1 миллиона сомов. Об этом сегодня заявила юрист управделами правительства на проходящем в Московском районном суде процессе по факту смертельной аварии.

Свидетель рассказала, что ДТП нанесло государству ущерб в 2 миллиона 127 тысяч сомов. По ее словам, служебный автомобиль не подлежит восстановлению. Взыскать ущерб потерпевшая сторона намерена с подсудимого.

Также суд допросил брата погибшего водителя вице-премьера Нурбека Муканова Мирбека Рыскулова. Он сообщил, что узнал о смертельном ДТП из СМИ. «Я узнал о ДТП 7 октября примерно в 10 утра. Ко мне на телефон пришло уведомление с новостью о случившемся. Я не знал, что мой брат должен был ехать с Джумакадыровым в Талас. Он проработал в гараже управделами президента и правительства примерно три года», — рассказал Мирбек Рыскулов.
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