Новый мусорный полигон в Бишкеке. На что потратили деньги ЕБРР

В мэрии Бишкека ИА «24.kg» рассказали, на что потратили грантовые и кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Чиновники прислали еще одно письмо в ответ на публикацию «Завод по переработке мусора под вопросом. Мэрия бойкотирует 22 миллиона от ЕБРР».

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По данным муниципалитета, в рамках реализации первой фазы проекта закуплена спецтехника: 28 мусоровозов, 3 дорожно-комбинированные машины, бульдозер, экскаватор-погрузчик. Приобретено 5,4 тысячи евроконтейнеров, строятся контейнерные площадки.

В марте 2017-го заключен контракт на проектирование и строительство нового мусорного полигона, в июле – на закрытие и рекультивацию существующей свалки. Для рекультивации уже получено 6 единиц спецтехники.

В ближайшее время планируется провести тендер на строительство завода по сортировке мусора и компостированию.

В мэрии отметили, что исполнение кредитных обязательств перед ЕБРР началось в июле 2016 года. За это время погашено более 50 миллионов сомов.

Ранее сообщалось, что мэрия Бишкека не укладывается в сроки, отведенные ЕБРР на реализацию проекта. За не освоенные вовремя средства уже выплачиваются штрафные санкции.

О сумме штрафов, которую должна выплатить кыргызская сторона, в мэрии по-прежнему ничего не ответили.