Завод по переработке мусора под вопросом. Мэрия бойкотирует 22 миллиона от ЕБРР

Приток иностранных инвестиций в Кыргызстан резко снизился. По данным Нацстаткома, сумма кредитов и грантов сократилась почти в 2,5 раза.

В 2015 году Кыргызстан получил $1,573 миллиона, а в 2016-м в республику поступило всего $655 миллионов инвестиций. Стали меньше вкладывать страны СНГ и Евросоюза.

По мнению кыргызских экономистов, инвесторов отпугивают коррупция и непрофессионализм чиновников.

Лидером по полученным инвестициям является Бишкек. Однако по темпам освоения зарубежного капитала столица отстает от регионов. Бишкек получает, но не осваивает

По мнению консультантов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), последний крупный кредит размером 11 миллионов евро и грант на такую же сумму могут быть заморожены.

На эти 22 миллиона столичные власти должны были построить самый современный мусоросортировочный завод в Центральной Азии и новый санитарный полигон.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта для столичной мэрии делала фирма из Венгрии. К проекту на разных стадиях подключались специалисты из Великобритании, Чехии, России, Латвии. Но мэрия Бишкека не укладывается в сроки, отведенные ЕБРР на реализацию проекта.

За неосвоенные вовремя средства уже выплачиваются штрафные санкции.

Проблемы с продвижением кредита начались еще весной. Мэрия не принимает сценарий реализации проекта, предложенный группой иностранных консультантов, но и своей схемы строительства завода и санитарного полигона не предлагает. Коррупция или непрофессионализм?

Как подсчитали специалисты Группы реализации проекта (ГРП), уже более полугода продолжается ничем не объяснимый бойкот 22-миллионного кредита и гранта.

Столичные власти свою позицию публично не обосновывают. А теперь стало известно, что закрыт и информационный сайт проекта.

В феврале ЕБРР продлил срок действия проекта еще на год — до апреля 2018 года. Но, похоже, чиновникам мэрии и этого времени не хватит для раскачки.

У консультантов ЕБРР нет ответа на вопрос, зачем мэрия Бишкека выбивала кредит и грант на 22 миллиона евро, если не в состоянии распорядиться средствами?

Премьер-министру на заметку

В конце октября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на встрече с представительной делегацией из Франции заявил, что правительство намерено привлекать прямые инвестиции и создавать комфортные условия для их реализации.

И уже 16 ноября премьер назначил нового директора Агентства по продвижению и защите инвестиций. Сапар Исаков подписал специальное постановление, по которому статус и полномочия агентства были значительно расширены.

Перед ведомством премьер поставил задачу улучшить инвестиционный климат и минимизировать барьеры при освоении полученных кредитов и грантов.

За примерами, где улучшать и вовремя осваивать полученные деньги, далеко ходить не надо. От «Белого дома» до мэрии Бишкека рукой подать.

А пока выделенные 22 миллиона евро тонут в столичном мусоре.