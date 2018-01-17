Депутаты «Ата Мекена» и Омурбек Текебаев проиграли суд Абдилю Сегизбаеву

Депутаты «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова и экс-лидер парламентской фракции социалистов Омурбек Текебаев проиграли суд главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву и бывшему руководителю аппарата Алмазбека Атамбаева Алмазу Усенову. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Первомайский районный суд вынес решение без участия и уведомления о заседаниях представителей стороны истца. Копию вердикта адвокаты «Ата Мекена» не могут получить до сих пор.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов в связи с распространением недостоверной информации, озвученной председателем ГКНБ о якобы связи нардепов с офшорными счетами в Белизе, подан в конце марта 2017 года. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова. Тогда он возглавлял пресс-службу бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова не намерены взыскивать с ответчиков компенсацию за моральный ущерб. Но Омурбек Текебаев оценил свои честь и достоинство в 60 миллионов сомов. Эти деньги осужденный за коррупцию и ныне отбывающий наказание в ИК №47 экс-нардеп планировал отдать журналистам и адвокатам, в отношении которых Генеральная прокурутара подала от имени Алмазбека Атамбаева иски о защите чести и достоинства.