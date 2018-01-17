21:19
-2
USD 69.39
EUR 84.90
RUB 1.23
Общество

Депутаты «Ата Мекена» и Омурбек Текебаев проиграли суд Абдилю Сегизбаеву

Депутаты «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова и экс-лидер парламентской фракции социалистов Омурбек Текебаев проиграли суд главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву и бывшему руководителю аппарата Алмазбека Атамбаева Алмазу Усенову. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии Таалайгуль Токтакунова. 

По ее словам, Первомайский районный суд вынес решение без участия и уведомления о заседаниях представителей стороны истца.  Копию вердикта адвокаты «Ата Мекена» не могут получить до сих пор. 

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов в связи с распространением недостоверной информации, озвученной председателем ГКНБ о якобы связи нардепов с офшорными счетами в Белизе, подан в конце марта 2017 года. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова. Тогда он возглавлял пресс-службу бывшего президента Алмазбека Атамбаева. 

Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова не намерены взыскивать с ответчиков компенсацию за моральный ущерб. Но Омурбек Текебаев оценил свои честь и достоинство в 60 миллионов сомов. Эти деньги осужденный за коррупцию и ныне отбывающий наказание в ИК №47 экс-нардеп планировал отдать журналистам и адвокатам, в отношении которых Генеральная прокурутара подала от имени Алмазбека Атамбаева иски о защите чести и достоинства. 
Ссылка:
просмотров: 3450
Версия для печати
Материалы по теме
Имущество Чолпон Джакуповой и Нарына Айыпа могут выставить на торги
Крушение «Боинга». МВД и Генпрокуратура продолжают расследование
Госдеп США: Иски к СМИ бросают тень на репутацию Кыргызстана
Общая сумма исков, поданных к СМИ в 2017 году, составила 50 миллионов сомов
В Кыргызстане суд заблокировал 159 сайтов экстремистской направленности
Власти и СМИ. Бороться или сотрудничать?
Появился новый клип на песню экс-президента Алмазбека Атамбаева
Невыездной и без денег. Суд наложил арест на зарплату адвоката Текебаева
Ак-калпак на собаке. В Генеральную прокуратуру заявление не поступало
Начался сбор средств. Люди помогают журналистам и правозащитнику оплатить иски
Популярные новости
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от&nbsp;льда. Сидя в&nbsp;автобусе Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе
Бизнес
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил связь вдоль основных трасс в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!