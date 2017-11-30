Иски к Zanoza.kg. Верховный суд оставил в силе решения в защиту Атамбаева

Сегодня в Верховном суде Кыргызстана рассматривают сразу три кассационные жалобы общественного фонда «ПроМедиа» (учредитель информационного сайта Zanoza.kg) и соответчиков Канатбека Азиза и Таалайкуль Токтакуновой.

Иски ранее подала генеральный прокурор в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

Судебные процессы были назначены на 14.00, 14.30, 15.00. То есть на рассмотрение каждого из трех дел судьи отвели по полчаса.

Бишкекский городской суд взыскал три миллиона с Zanoza.kg и по пять миллионов с юристов Омурбека Текебаева.

Всего генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. В совокупности с «ПроМедиа» и двух его учредителей истец требует выплатить Алмазбеку Атамбаеву 27 миллионов сомов в виде компенсации. С других соответчиков — еще 13 миллионов сомов.

Представители «ПроМедиа» попросили суд отменить решения первых инстанций, так как исковое заявление необоснованно, они просили направить дело на новое рассмотрение в районный суд для установления истины. Прокуроры были против.

Верховный суд постановил оставить в силе решения нижестоящих инстанций.

ВС КР предстоит рассмотреть кассационные жалобы еще по двум делам. Проигранный в первых двух инстанциях иск против Zanoza.kg и экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой и против Zanoza.kg и Нарына Айыпа.